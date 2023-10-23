Uli Höeness, VAR kararlarına tepki gösterdi

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, VAR kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness yaptığı açıklamada, "VAR gelirken 'Büyük hataları engelleyecek' dediler. Ancak, futbolcunun tırnağı ofsaytta ise golü iptal ediyorlar. Tırnak ucu kadar ofsayt büyük hata mı? Eskiden gol atılırdı, sevinirdik. Şimdi sevinebilmek için 5 dakika hakemin orta yuvarlağı göstermesini bekliyoruz. Böyle olmaz." dedi.

Höeness ayrıca, "Bir oyuncu açıkça ofsayttaysa bayrağı kaldırın. Kural, 'İlk başta kaldırılmaz' diyor ama iki müdahale ile belki de oyuncular çapraz bağını kopartacak. Gerçekten değişik bir karar." ifadelerini kullandı.