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Ülke puanı değil, kulüp puanı

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde radikal değişikliğe gidiyor. Devler Ligi’nde yarı final görmüş takımlar bir sonraki sezon ülkelerinin durumuna bakılmaksızın turnuvaya direkt katılabilecek.

  • Star Spor
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AVRUPA futbolunun 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nin statüsünde radikal değişiklikler yolda. UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in “Tartışma halindeyiz” dese de planlanan değişiklikler şöyle:

1-Yarı final gören takımlar bir sonraki sezon gruplara direkt katılacak.

2-Ülke puanına göre değil, kulüp puanına göre katılım. Yine yarı final oynayan takımlar, ülkelerindeki durumlarına bakılmaksızın Devler Ligi’ne katılabilecek.

3-Yeni dönemde 4 takımdan oluşan 8 grup yerine, 8 takımdan oluşan 4 grup olacak.

4-“Şampiyonlar Şampiyonu” ilk kez ringe çıkacak. Avrupa Şampiyonası’nın kazananıyla Amerika Kupası’nın galiplerinin karşı karşıya gelmesinin de bahsi açılacak.

Bu değişiklik önerileri 11 Eylül’de yapılacak toplantıda masaya yatırılacak.

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