Süper Lig devlerinden Galatasaray heyecanla geçen ön eleme mücadelelerinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılılar kura çekimi sonrasında A Grubu'nda yer aldı. Cimbom'un grubunda yer alan takımlar ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag. Aslan ilk kritik maçını ise Kopenhag ile oyanayacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk edecek.

Bu zorlu maçlar, UEFA ülke puan durumumuzu yakından etkileyecek. İşte kritik mücadeleler öncesi UEFA ülke puanında Türkiye'nin durumu...

1- İNGİLTERE: 89.553

2- İSPANYA: 76.364



3- İTALYA: 71.998



4- ALMANYA: 70.052



5- HOLLANDA: 55.500



6- FRANSA: 52.664



7- PORTEKİZ: 48.649



8- BELÇİKA: 38.400



9- TÜRKİYE: 32.850



10- İSKOÇYA: 31.650

