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Spor

Ülke puanı için kritik hafta! İşte Türkiye'nin durumu

Bu sezon ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek üç takımımız bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Temsilcilerimizin alacağı her galibiyet ülke puanı için oldukça önemli durumda.

20 Eylül 2023 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Ülke puanı için kritik hafta! İşte Türkiye'nin durumu
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Süper Lig devlerinden Galatasaray heyecanla geçen ön eleme mücadelelerinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılılar kura çekimi sonrasında A Grubu'nda yer aldı. Cimbom'un grubunda yer alan takımlar ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag. Aslan ilk kritik maçını ise Kopenhag ile oyanayacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk edecek.

Bu zorlu maçlar, UEFA ülke puan durumumuzu yakından etkileyecek. İşte kritik mücadeleler öncesi UEFA ülke puanında Türkiye'nin durumu...

1- İNGİLTERE: 89.553

2- İSPANYA: 76.364

3- İTALYA: 71.998

4- ALMANYA: 70.052

5- HOLLANDA: 55.500

6- FRANSA: 52.664

7- PORTEKİZ: 48.649

8- BELÇİKA: 38.400

9- TÜRKİYE: 32.850

10- İSKOÇYA: 31.650

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