İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9552
  • EURO
    31,8662
  • ALTIN
    1904.11
  • BIST100
    8017.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray-Manchester United maçı sonrası...
Spor

Ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray-Manchester United maçı sonrası...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum...

30 Kasım 2023 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray-Manchester United maçı sonrası...
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Manchester United maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Salı ve çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçları sonrası UEFA ülke sıralamasında radikal değişiklik olmamasına karşın puanlar değişti.

Peki Galatasaray'ın Manchester United beraberliği sonrası sıralama nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

İşte güncel durum:

1- İngiltere | 95.803

2- İspanya | 84.239

3- İtalya | 79.569

4- Almanya | 78.624

5- Hollanda | 57.900

6- Fransa | 57.664

7- Portekiz | 50.816

8- Belçika | 43.000

9- TÜRKİYE | 35,600

10- İskoçya | 33.250

11- Avusturya | 31.600

12- İsviçre | 31.575

Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı maçlar sonrası puanlar yeniden revize edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.