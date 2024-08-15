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Spor

Ülke puanı sıralamasında son durum! İşte Türkiye'nin yeri

UEFA Ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe'nin Lille beraberliği sonrası güncellendi. Avrupa kupalarında yoluna devam eden Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları sebebiyle son durum yakından takip ediliyor. Sıralamada İngiltere zirvede bulunurken Türkiye ise Çek Cumhuriyeti, Norveç, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerle rekabet ediyor. İşte sıralamada son durum.

15 Ağustos 2024 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Ülke puanı sıralamasında son durum! İşte Türkiye'nin yeri
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Ülke puanı, Avrupa'ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki ediyor. 2023-24 sezonunda yakalanan çıkışla birlikte Türkiye, 3 basamak yükselerek rakiplerine bir adım daha yaklaşmıştı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın takipçisi Çek Cumhuriyeti olurken Çekler, yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele ediyor. Alınan sonuçların ardından Çek Cumhuriyeti, sıralamada Türkiye'nin önüne geçti. İşte, güncel

TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.

Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ise 9. basamakta. İşte, ülke puanı sıralaması;

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.950

6- HOLLANDA - 554.566

7- PORTEKİZ - 49.516

8 - BELÇİKA - 43.400

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350

10- TÜRKİYE - 35.300

11- NORVEÇ 30.750

12- İSRAİL - 29.875

13 - AVUSTURYA - 29.100

14- DANİMARKA - 28.700

15- YUNANİSTAN - 28.250

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