Ülke puanı, Avrupa'ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki ediyor. 2023-24 sezonunda yakalanan çıkışla birlikte Türkiye, 3 basamak yükselerek rakiplerine bir adım daha yaklaşmıştı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın takipçisi Çek Cumhuriyeti olurken Çekler, yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele ediyor. Alınan sonuçların ardından Çek Cumhuriyeti, sıralamada Türkiye'nin önüne geçti. İşte, güncel

TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.

Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ise 9. basamakta. İşte, ülke puanı sıralaması;

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.950

6- HOLLANDA - 554.566

7- PORTEKİZ - 49.516

8 - BELÇİKA - 43.400

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350

10- TÜRKİYE - 35.300

11- NORVEÇ 30.750

12- İSRAİL - 29.875

13 - AVUSTURYA - 29.100

14- DANİMARKA - 28.700

15- YUNANİSTAN - 28.250