Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı. Kritik öneme sahip sıralamada Türkiye büyük bir yükselişe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, ikinci müsabakada rakibini 4-0'la geçti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayan taraf İsmail Kartal'ın öğrencileri oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile eşleşmişti. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki müsabakada 3-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda oynadığı maçta da 2-0'la geçti. Beşiktaş bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu oynama hakkı elde etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler, Avrupa kupalarında oynadığı ilk müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor rövanşta 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 2-1'le devirdi ve tur atlayan taraf oldu.
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz organizasyonlarında hata yapmadı ve Türkiye 3. ön eleme turuna 4'te 4'le giriş yaptı. UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'nin birer temsilcisi Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. Türkiye, 12'nci sıradaki yerini korudu. 11'inci sıradaki İsviçre ile Türkiye arasındaki fark 0.125'e kadar indi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum:
09-) İskoçya: 30 bin 650
10-) Avusturya: 29 bin
11-) İsviçre: 28 bin 475
12-) Türkiye: 28 bin 350
13-) Sırbistan: 27 bin 175
14-) Ukrayna: 25 bin
UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin bu sezon yaptığı katkılar netlik kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş her iki maçını da kazanarak 0.500'er puan katkısında bulundu. Galatasaray ve Adana Demirspor ise 0.375'er puan katkısı sağladı.
UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizin turnuvalarda devam eden takım sayısı ise şu şekilde:
İskoçya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi
Avusturya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi
İsviçre: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi
Türkiye: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi
Sırbistan: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi
Ukrayna: 1 Şampiyonlar Ligi / 2 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi
Norveç: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi