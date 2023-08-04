Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı. Kritik öneme sahip sıralamada Türkiye büyük bir yükselişe geçti.

GALATASARAY, RAKİBİNİ ELEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

F.BAHÇE, ZIMBRU'YA ŞANS TANIMADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, ikinci müsabakada rakibini 4-0'la geçti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayan taraf İsmail Kartal'ın öğrencileri oldu.

BEŞİKTAŞ, TIRANA ENGELİNE TAKILMADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile eşleşmişti. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki müsabakada 3-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda oynadığı maçta da 2-0'la geçti. Beşiktaş bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu oynama hakkı elde etti.

ADANA DEMİRSPOR, CLUJ'A TAKILMADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler, Avrupa kupalarında oynadığı ilk müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor rövanşta 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 2-1'le devirdi ve tur atlayan taraf oldu.

AVRUPA'DA HATA YAPMADIK

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz organizasyonlarında hata yapmadı ve Türkiye 3. ön eleme turuna 4'te 4'le giriş yaptı. UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'nin birer temsilcisi Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. Türkiye, 12'nci sıradaki yerini korudu. 11'inci sıradaki İsviçre ile Türkiye arasındaki fark 0.125'e kadar indi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum:

09-) İskoçya: 30 bin 650

10-) Avusturya: 29 bin

11-) İsviçre: 28 bin 475

12-) Türkiye: 28 bin 350

13-) Sırbistan: 27 bin 175

14-) Ukrayna: 25 bin

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TAM PUAN

UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin bu sezon yaptığı katkılar netlik kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş her iki maçını da kazanarak 0.500'er puan katkısında bulundu. Galatasaray ve Adana Demirspor ise 0.375'er puan katkısı sağladı.

UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizin turnuvalarda devam eden takım sayısı ise şu şekilde:

İskoçya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi

Avusturya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi

İsviçre: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Türkiye: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi

Sırbistan: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Ukrayna: 1 Şampiyonlar Ligi / 2 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Norveç: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi