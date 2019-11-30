Ülke puanında dibe vurduk

TÜRK futbolu son yılların en kötü günlerini geçiriyor. Avrupa kupalarına sezon başında 5 takımla giden Türkiye, UEFA ülke puanı açısından son yılların en az puanlarını toplayarak adeta dibe vurdu. Gruplara kalan takımlardan bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Galatasaray 3, Avrupa Ligi’nde mücadele eden Başakşehir 7, Beşiktaş 3 ve Trabzonspor da 1 puan topladı. Böylece son 5 yılda (3800) en düşük puana imza attık. 2 takımımız elendi, G.Saray ve Başakşehir’in işi de neredeyse mucizeye kaldı. Şubat ayına takımımız kalmazsa ülkeler sıralamasında 11’inciliğimiz de gidebilir. Zira 12’nci sıradaki Avusturya’dan 2 takım Şubat’a kalmayı garantiledi. 11. sırayı kaybedersek Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkımızı kaybedeceğiz.