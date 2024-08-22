UEFA Ülke puanı için kritik haftaya girildi. Ülke puanı sıralamasında İngiltere birinci sırada yer alırken İtalya, İspanya, Almanya, Fransa gibi takımlar takibini sürdürüyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl yaptığı çıkışla 3 basamak birden yükselerek ilk 10 takım arasında yer alarak sezonu tamamlamıştı. 2024-2025 sezonunda ise Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor gibi takımlar Avrupa'da sahne aldı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye, bir basamak geriye giderken Norveç, İsrail, Avusturya, Danimarka, Yunanistan gibi takımlar takibini sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya katılacak takım sayısı ve oynanacak ön eleme sayısı ülke puanına göre belirleniyor. İşte, UEFA Ülke puanında son sıralama...

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rekabet halinde olduğu Çek Cumhuriyeti takımlarından Sparta Prag ise Malmö maçında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Young Boys karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırken ülke puanına katkıda bulunamadı.

UEFA Ülke puanı sıralaması, alınan günlük maçların sonuçlarına göre güncelleniyor. Sıralamada 24-25 sezonunda topladığı 89.160 puanla İngiltere bulunuyor.

İngiltere'yi 79.106 puanla İtalya takip ederken İspanya 3. sırada ve Almanya 4. basamakta bulunuyor.

Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti.

2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.550

10- TÜRKİYE - 35.300

11- NORVEÇ 31.000

12- İSRAİL - 30.125

13 - AVUSTURYA - 29.300

14- DANİMARKA - 28.825

15- YUNANİSTAN - 750

ÜLKE PUANI İÇİN KRİTİK HAFTA

UEFA Ülke puanı sıralaması için kritik haftaya girildi. Temsilcilerimiz Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde sahne alıyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olurken İsviçre'nin Lugano takımıyla 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da karşılaşacak.

Konferans Ligi play-off maçında ise Gallen - Trabzonspor ve St. Patricks ve Başakşehir kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor'un maçı 22 Ağustos saat 22.00'da Başakşehir'in ise 21.45'te başlayacak