Fenerbahçe, Union Saint - Gilloise karşısında sahadan zaferle ayrıldı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından puansız döndü. Bu sonuçların ardından gözler ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sıralamada zirve İngiltere'nin olurken İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda gibi takımlar takibini sürdürüyor. Takımlarımızın aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan etki ederken sıralamalar ise anlık olarak değişebiliyor. Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya 4 takımla yoluna devam ediyor. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK engelini sorunsuz geçerken Fenerbahçe ise Union Saint Gilloise takımını mağlup etti. Peki UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne? İşte, son dakika UEFA Ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlarken ülke puanına katkı yapamadı. Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.900 puanla 10. sırada yer aldı.

Temsilcilerimiz Avrupa'da 2024-25 sezonunda 3.300 puan topladı. Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.100 puan topladı. Çekya 39.650 puanla 9. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

1- İngiltere 90.589

2- İtalya 80.356

3- İspanya 74.989

4- Almanya 73.035

5- Fransa 60.379

6- Hollanda 55.733

7- Portekiz 51.416

8- Belçika 45.000

9- Çekya 39.650

10- Türkiye 36.900