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Spor

Ülke puanında son durum! Yerimizi sağlama aldık

Hafta içinde oynanan Avrupa mesailerinin ardından gözler yine ülke puanına çevrildi. Bu hafta temsilcilerimizden tek galibiyeti Fenerbahçe aldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olurken, Beşiktaş da dün akşam oynanan maçta Bodo/Glimt'e aynı skorla yenildi.

27 Ekim 2023 Cuma 09:26 - Güncelleme:
Ülke puanında son durum! Yerimizi sağlama aldık
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Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'le, Fenerbahçe'nin Ludogorets'le ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt'le oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuç ortaya çıktı.

Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

DAHA DA YUKARI ÇIKMA İHTİMALİ SÜRÜYOR

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

(15. SIRA) NORVEÇ: 27,875

(14. SIRA) DANİMARKA: 28,200

(13. SIRA) ÇEKYA: 27,550

(12. SIRA) İSVİÇRE: 30,775

(11. SIRA) AVUSTURYA: 31,000

(10. SIRA) İSKOÇYA: 32,650

(9. SIRA) TÜRKİYE: 35,350

(8. SIRA) BELÇİKA: 41,800

(7. SIRA) PORTEKİZ: 49,816

(6. SIRA) FRANSA: 56,331

(5. SIRA) HOLLANDA: 57,100

(4. SIRA) ALMANYA: 73,624

(3. SIRA) İTALYA: 75,855

(2. SIRA) İSPANYA: 79,614

(1. SIRA) İNGİLTERE: 93,178

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