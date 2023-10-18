Ülkesi Kamerun'dan Beşiktaşlı Onana için iddia!

Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Jean Onana için ülkesinden yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kamerun basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ta fazla süre alamayan Onana, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor.

Ülkesi Kamerun ile Afrika Kupası'nda boy göstermek isteyen Onana'nın düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 7 maçta 117 dakika süre alan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın Onana ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.