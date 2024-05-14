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Spor

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'ya denizanası engeli

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Molokai Kanalı geçişini denizanası temasları nedeniyle bitiremedi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 01:42 - Güncelleme:
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'ya denizanası engeli
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini denizanası temasları nedeniyle tamamlayamadı.

Bengisu Avcı İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Bengisu Avcı'nın 45 kilometrelik parkurun son saatlerinde üst üste yaşadığı Manowar denizanası temasları sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bitime yaklaşık 1-2 saatlik bölümde sırt üstü yüzmeye geçen eden Bengisu Avcı'nın, son ve en güçlü temasın ardından yüzmeyi bıraktığı bildirildi. Tedavi edilen Bengisu Avcı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bu yıl sonunda Kuzey Kanalı'nı, 2025'in başında Tsugaru'yu geçmeye çalışacak Bengisu Avcı'nın Molakai parkurunun tarihinin daha sonra netleşeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Okyanus suları bizim değil deniz canlılarının yaşam alanı. Bu sporun doğasında olan bir durum yaşandı. Mücadeleye devam edeceğim, denizanaları da mutlaka bana izin verecek." değerlendirmesinde bulundu.

  • Bengisu Avcı
  • Ultra Maraton
  • Molokai Kanalı

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