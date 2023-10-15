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Spor

UltrAslan'dan Filistin'e destek mesajı!

Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu olan UltrAslan, Filistine destek mesajı yayımladı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 00:02 - Güncelleme:
UltrAslan'dan Filistin'e destek mesajı!
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Galatasaray taraftar grubu "ultrAslan", Filistin için destek mesajı yayımladı.

"ultrAslan"ın sosyal medya hesaplarından "KudüsÖzgürDeğilseDünyaTutsaktır" etiketiyle yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci zalim İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı bugün adeta yok etmek istercesine saldırıyor, dünya bu orantısız zulme senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor. Savaş suçu işlediği defalarca kez ispatlanan ancak bırakın yaptırım uygulanmayı neredeyse ödüllendirilen bu arsız, zalim ve doymaz topluluğun mazlumlara yaptığı zulme sessiz kalmak mümkün değil. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da hiçbir kutsal tanımadan soykırım yaparcasına Müslümanlara saldıranlar, bugün kendilerine gösterilen sessizlikten güç alarak hastanelere, ambulanslara, kadınlara, çocuklara saldırıyor, soykırım yaparcasına masumları öldürüyor. Bu ahlaksız zulme karşı temenniler, dualar hiçbir zaman bitmedi. Ama artık gelinen noktada savaş suçlusu işgalci İsrail'e tüm dünyanın tek vücut olup sessiz kalmaması gerekiyor. Siyonizm'e ve onun soykırımcı temsilcilerine karşı tek ses tek yürek olmamız gerekiyor. Unutmayın, Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır."

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