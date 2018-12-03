Uluslar Ligi'nde Portekiz - İsviçre ile Hollanda ise İngiltere'yle eşleşti

İlk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti.

Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3'üncülük maçı ise 9 Haziran 2019'da oynanacak.

Karşılaşmalara, Portekiz'deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak.