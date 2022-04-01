FIBA, Batı Asya Süper Ligi'ni duyurdu

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, lig sezonunda yedi ay boyunca 96 maç oynanacak ve Asya'nın batı bölgesindeki 12 ülkenin yerel ligleriyle paralel olarak yürütülecek. Kazakistan ve Hindistan'ın şampiyon takımları, Süper Lig'e final aşamasından katılacak.

Batı Asya Süper Ligi'nde ilk sezonun, Kasım 2022'de başlaması planlanıyor. Batı Asya bölgesindeki en iyi sekiz takım, alt bölge şampiyonluğu için iç saha ve deplasman maçları oynayacak. Körfez bölgesindeki en iyi sekiz takım ise Körfez alt bölgesi unvanı için aynı formatta maç yapacak.

Bu iki alt bölge şampiyonasından ilk üç takım, Batı Asya Süper Ligi Finalleri'nde mücadele etmek için Hindistan ve Kazakistan'ın şampiyon takımlarına katılacak ve finale çıkan iki ekip, FIBA Asya Şampiyonlar Kupası'na bilet kazanacak.

FIBA Asya Şampiyonlar Kupası kazananı, daha sonra FIBA'nın küresel sahnedeki en önemli kulüp turnuvası olan bir sonraki FIBA Kıtalar Arası Kupa'da kıtayı temsil edecek.

Ligin Asya'da basketbolun gelişmesine yardımcı olacağını kaydeden FIBA Asya Direktörü Hagop Khajirian, "Batı Asya Süper Ligi'ni başlatmak, özellikle uluslararası kulüp müsabakalarını şekillendiren FIBA'nın 2019-2027 stratejisiyle uyumludur. Lig, kıtanın üst düzey kulüp turnuvası FIBA Asya Şampiyonlar Kupası'na giden yolu zenginleştirecek ve WASL, yalnızca bölgedeki kulüpler için değil, aynı zamanda oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri için kesinlikle olağanüstü ve benzersiz bir basketbol platformu sağlayacak." ifadelerini kullandı.