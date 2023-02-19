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Spor

Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan anlamlı hareket

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenenler için yardım fonu başlattıklarını açıkladı.

AA19 Şubat 2023 Pazar 15:57 - Güncelleme:
Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan anlamlı hareket
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Depremzedeler için 'Tennis Plays for Love (Tenis sevgi için oynanır)' başlığıyla yardım fonu oluşturduklarını duyuran Haggerty, dünyanın Türkiye ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı deprem felaketi sebebiyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Acı ve ızdırap kelimelerle ifade edilemez. ITF adına, depremzedelere, ailelerine ve tüm etkilenenlere en içten taziye dileklerimi ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Tenisin gelişimine önemli katkılar sağlayan Türkiye ve Suriye'nin ITF ailesinin çok değerli üyeleri olduğunu aktaran, Türkiye Tenis Federasyonuna da destek mesajı gönderen Haggerty, şunları kaydetti:

"Antalya'daki Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finalleri için kasım ayında Türkiye'yi ziyaret etme şansım oldu. Milletinizin tenise olan tutkusu her fırsatta görülüyordu. Küresel tenis topluluğu elinden gelen tüm yardımı sağlamaya isteklidir. ITF, ATP ve WTA 4 büyük grand slam ile birlikte global bağış yapmak için bir araya gelerek "Tenis sevgi için oynanır" kampanyasını başlattı ve bağışçıları depremden etkilenenleri desteklemeye davet etti. En çok ihtiyaç duyulan yerde mümkün olduğunca çok yardım sağlanabilmesi için bu yardım fonunu tanıtmaya ve yaymaya devam edeceğiz. Türkiye ve Suriye halkları her zaman aklımızda. Güçlü kalın, tenis ailesi her zaman arkanızda."

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