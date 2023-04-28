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Spor

Uluslararası Zafer Kupası açılış töreni gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Zafer Kupası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Uluslararası Zafer Kupası açılış töreni gerçekleştirildi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde güreş branşında düzenlenen 25. Uluslararası Zafer Kupası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 8 ülkeden 17 yaş altı 389 sporcunun katıldığı ve dün başlayan organizasyonun açılış merasimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, organizasyona katılımın yüksek olduğunu belirtti.

Yıldızlar ve gençler kategorisini Türk güreşi için gelecek olarak nitelendiren Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Zagreb'de Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası oldu. Ağabeyleriniz ve ablalarınız toplamda 17 madalya kazandı. Güreş Federasyonu olarak mutluyuz, çalışmanın, önem vermenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Ben bu şampiyonada milli takımda yer alan madalya alan bütün sporcularımı, teknik heyetlerimi, emeği geçenleri kutluyorum. Hedef ekim ayında Belgrad'da yapılacak dünya şampiyonası. Bugün burada bunun da startını veriyoruz."

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ise güreşin Türk bayrağının en yüksekte dalgalandırılan spor dallarının başında geldiğini söyledi. Çam, organizasyonun Kemer'de yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Federasyon başkanı Eroğlu, Kaymakam Çam ile olimpiyat şampiyonu, federasyonun Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Akif Pirim'e günün anısına plaket ve güreş ayakkabısı hediye etti.

  • 25 Uluslararası Zafer Kupası
  • ürkiye Güreş Federasyonu
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