Ümit Davala: Grup liderliği Galatasaray için hayal değil

Ünlü spor yorumcusu ve teknik adam Ümit Davala, Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği mücadeleyi Exxen ekranlarında değerlendirdi.
Hoca maçtan önce kafasında oynadı, her maçtan önce oynuyor. Oynadığı her hamle de tuttu. İlk yarı pozisyon vermedi. 2. yarıda Lokomotiv'in galibiyet için saldıracağı belliydi, ihtiyaçları vardı. Ona karşı koyarak galibiyeti aldı.
"Bu grupta Galatasaray gol yemeden 3 maçta 7 puan alacak desek kimse inanmazdı ama çok önemli bir iş başarıldı. Çok avantajlı durumda, 2 maç içeride oynanacak, bir maç deplasmanda."
"Grup liderliği hayal değil ama önümüzde zor 3 maç var. Marsilya maçı içeride kolay geçmeyecektir. Büyük avantaj sağlandı. Moral ve motivasyon da var. "
"Türkiye Ligi ve UEFA farklı. Yine çok az pozisyon veren bir Galatasaray vardı. UEFA'da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı yenerse, gruptan çıkmayı yüzde 90 garantileyecektir."