Ümit Davala'dan maçın hakemi Alper Ulusoy'a çok sert tepki! 'Acelesi vardı galiba'
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle yardımcı antrenör Ümit Davala Fatih Terim yerine açıklamalarda bulundu.
Ümit Davala performanslarının kötü olduğunu söylerken hakeme tepki gösterdi.
Hakemin verdiği uzatma süresine tepki gösteren Ümit Davala ''Beklediğimiz bir Galatasaray sahada değildi. Bu kadar top kaybı yapan bir Galatasaray... Bir puan üzücü. Yeni oyuncularımız var, bir uyum sorunu vardı. İlk yarı çok hata yaptık ama istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. 4 dakika uzatma verdi, bu 4 dakika ikinci yarının zamanı değildi. En az 6-7 dakika verilmesi gerekirdi. Bu sürede 2-3 dakikada daha oyun durdu. 4:40'ta oyunu bitirdi. Bilmiyorum hakemin acelesi mi vardı?'' ifadelerini kullandı.
(Sporx)
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