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Ümit Davala'dan tepki! Toplantıya katılmadı

Galatasaray Teknik Sorumlusu Ümit Davala, maçtan sonra basın toplantısına katılmadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Sorumlusu Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı.
 
Teknik direktör Fatih Terim'in cezasından dolayı bugün takımın başında sahaya çıkan Ümit Davala, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılım göstermedi ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı.

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