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Spor

Ümit Karan: Artık çıkışa geçeceğiz

Spor Toto 1'inci Lig'deki Ege derbisinde cumartesi günü alt sıraları yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Akhisarspor'u konuk edecek Menemenspor, galibiyet yemini etti.

DHA17 Şubat 2021 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:11
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Teknik direktör Ümit Karan, mücadelenin her iki takım için de büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bir an önce alt sıralardan kurtulmaları gerektiğini ifade eden Karan, "Kümede kalma mücadelesi vermek, şampiyonluk mücadelesi vermekten çok daha stresli. Şampiyon olamazsanız seneye şansınızı bir kez daha deneyebilirsiniz. Ancak düşerseniz yeniden çıkmak çok daha zorlu olur. O yüzden biz Akhisarspor karşılaşmasını kazanıp bu stresten az da olsa uzaklaşmak istiyoruz. Ben takımıma inanıyorum. Sahamızda yeterince kayıplar verdik. Artık çıkışa geçeceğiz" dedi.

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