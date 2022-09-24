2.Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u çalıştıran Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynatılmamasını eleştirdi.

Karan'ın sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili sözleri dikkati çekti.

Sabah'a konuşan Ümit Karan'ın Arda Güler'le ilgili soruya verdiği cevap şöyle:

"YAKINDA FENERBAHÇE BAŞINI TAŞLARA VURUR"

"Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."