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  • Ümit Karan: Jorge Jesus, Arda Güler'i egosu yüzünden oynatmıyor
Spor

Ümit Karan: Jorge Jesus, Arda Güler'i egosu yüzünden oynatmıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u eleştiren eski futbolcu Ümit Karan, Portekizli çalıştırıcının egolu olduğunu ve bu yüzünden Arda Güler'i oynatmadığını iddia etti.

Sabah24 Eylül 2022 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
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2.Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u çalıştıran Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynatılmamasını eleştirdi.

Karan'ın sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili sözleri dikkati çekti.

Sabah'a konuşan Ümit Karan'ın Arda Güler'le ilgili soruya verdiği cevap şöyle:

"YAKINDA FENERBAHÇE BAŞINI TAŞLARA VURUR"

"Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."

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