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Spor

Ümit Karan: Karşıma Galatasaray da çıksa yenmek isterim

TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçta averajla lider Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan açıklamalarda bulundu.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 13:16 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 13:16
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Adana Demirspor'un Süper Lig yarışında olmasının kendilerini hiç ilgilendirmediğini ifade eden Karan, "Ben ve oyuncularım her maçı kazanmak için oynar. Ben Galatasaraylıyım. Ancak karşıma Galatasaray gelsin onları da yenmek için canla başla mücadele ederim. Hiçbir futbolcum kaybetmek için sahaya çıkmaz. Adana Demirspor maçını kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Eksiklerimiz var ama kim oynarsa oynasın Menemenspor formasının hakkını verecektir" dedi.

Menemenspor, ligde kalmayı geçen hafta garantiledi.

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