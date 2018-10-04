Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ümit Karan Shkupi'nin teknik direktörü oldu

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Makedonya'nın Shkupi takımının teknik direktörü oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Shkupi'nin  Sportif Direktörü Omer Bunjaku, genel direktörlüğe Tufan Daş'ın, teknik  direktörlük görevine ise Ümit Karan'ın getirildiğini söyledi.

Ümit Karan'ın başarılarla dolu geçmişinin olduğunun altını çizen  Bunjaku, "Kendisine başarılar diliyoruz ve inanıyoruz ki galibiyetlere  ulaşacağız." dedi.

Ümit Karan ise, Makedonya'ya en son milli takım ile geldiklerini ifade  ederek, "Futbol değişmiş, yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük artık bu  ülkede, Balkanlardan çok iyi oyuncular yetişebiliyor artık. Benim de gelme  sebeplerimden biri bu. Buradan genç oyuncular yetiştirip büyük futbolcu haline  getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik"

Shkupi'nin ligde iyi sonuçlar alamadığına dikkati çeken Karan,  hedeflerinin arasında bu durumu düzelterek kulüpten milli takıma oyuncu göndermek  olduğunu belirtti.

Genç ve dinamik bir takım kurarak her sene Avrupa kupalarına katılmak  istediklerini aktaran Karan, "Biz buraya Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik  ama bunu da tek başımıza yapamayız. Burada olmaktan mutluyum, gururluyum. Tabii  ki çoğunuz şunu sorabilir: Ümit Karan niye buraya geldi? Büyük bir proje, en  büyük parçalarından biri Shkupi, onu iyi şekilde değerlendirmeye geldik. Türk  seyircisini de bekliyoruz. Doğal olarak en büyük destekleri onlardan bekliyorum,  ülkemizi temsil ediyoruz burada." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından AA muhabirine konuşan Karan, başta  Makedonya ve Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerini çok sevdiğini, takıma  destek ve yardımcı olmanın kendisi için büyük onur olduğunu kaydetti.

Balkanlardaki yetenekleri keşfedip yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden  Karan, "Türkiye'de biliyorsunuz altyapı sorunları var, altyapıda futbolcu  yetişmiyor. Biz artık buradan futbolcu yetiştirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah  takım olarakta iyi sonuçlar elde edebilirsek uzun soluklu bir çalışma olur bizim  için. Çok büyük bir projenin arkasındayız. Altyapı kurup futbol okulları da  açmayı düşünüyoruz aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

Kısa dönem hedefleri hakkında da konuşan Karan, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Öncelikle kulübün toparlanması gerekiyor. Her şey sonuç endeksli,  futbolda iyi sonuç alamazsan iyi bir şeyler elde edemezsin. İyi skorlar  alabilirsek, alt sıralardan kurtulursak ikinci yarı da iyi transferlerle  geçirirsek yine takımın üst sıralarda olacağını düşünüyoruz.

Shkupi Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde 5 puanla sonuncu sırada yer  alıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA