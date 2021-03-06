Ümit Karan'dan totem itirafı!

DHA 06 Mart 2021 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:25

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen etkinlikte gençlerle biraraya geldi. Kendisi için en özel stadın Barcelona Nou Camp Stadı olduğunu belirten Karan, "Ben dokuz yaşındayken o stada seyirci olarak gittim. Tribünün en üst kısmından izledim. Aşağıya bakınca korkuyordum o statta. Orada hayal kurdum. Bir gün gelip bu statta futbol oynayacağım diye. Yıllar sonra o stada gelip, gol attım. İlk Türk golcüydüm Nou Camp'ta gol atan. Benim için çok önemlidir" dedi.

'MAÇA ÇIKMADAN 3 KERE FORMAMI ÖPERDİM'

Her futbolcu gibi kendisinin de bir totemi bulunduğunu anlatan Ümit Karan, "Totemsiz futbolcu yoktur. Ben sağ ayakla çıkardım sahaya. Maça çıkmadan üç kere formamı öperdim. Son maçta giydiğim kramponla gol attıysam, bir sonraki maça yine onu giyiyordum. Aksi olursa değiştiriyordum. O hafta iyi bir performans gösterdiysem hafta başından itibaren hangi restorana gittiysem veya ne yaptıysam aynısını yapıyordum" diye konuştu.

GENÇLERE ÇOK ÇALIŞIN TAVSİYESİ

Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmaya da katılan Karan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Adada insanın psikolojisi bozuluyor. Temizlik zaten hiç yok. Denizde yıkanmaya çalışıyorsun. Tuzlu su zor. Şimdi biraz daha kolaylaştı. İnsanlar şu an daha çok yarışıyorlar. Bizim dönemimizde ada yaşantısı vardı. Adada beni en çok zorlayan açlık oldu."