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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Salı günü Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 23:07 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır
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Ümit Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Salı günü Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı antrenman ile tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Ardından Sırbistan maçı taktiği üzerinde duruldu. Antrenman son bölümde yapılan duran top çalışması ile sona erdi.

Yeni dönem hazırlıkları için 2004 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

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