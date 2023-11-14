İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5829
  • EURO
    30,6325
  • ALTIN
    1788.03
  • BIST100
    7568.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avrupa Şampiyonası mesaisi başladı
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avrupa Şampiyonası mesaisi başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Norveç ile yapacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçlarının hazırlıklarına başladı.

AA14 Kasım 2023 Salı 01:10 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avrupa Şampiyonası mesaisi başladı
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Norveç ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Norveç ile Alanya'da karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ümit milliler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Slovenya ve Norveç maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Levent Sürme yönetiminde yoğun yağış altında yapılan antrenmana aday kadroya davet edilen tüm oyuncular katıldı.

Ümit Milli Takımı, çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  • ümit milli futbol takımı
  • levent sürme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.