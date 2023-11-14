Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avrupa Şampiyonası mesaisi başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Norveç ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Norveç ile Alanya'da karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ümit milliler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Slovenya ve Norveç maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Levent Sürme yönetiminde yoğun yağış altında yapılan antrenmana aday kadroya davet edilen tüm oyuncular katıldı.

Ümit Milli Takımı, çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.