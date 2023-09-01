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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde 8 Eylül Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ve 12 Eylül Salı günü Kocaeli'nde İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde 8 Eylül Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ve 12 Eylül Salı günü Kocaeli'nde İtalya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'de toplanacak.

Ümit Milli Takımı'nın 12 Eylül Salı günü İtalya ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının stadyumu değişti. Ay-yıldızlılar, yeri daha önce Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu olarak açıklanan İtalya maçını Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak.

Ümit Millilerin, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya maçları aday kadrosuna davet edilen oyuncuları şöyle:

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Arif Kocaman (Kayserispor), Emin Bayram (Galatasaray), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Engin Can Aksoy (Hatayspor)

Orta Saha: Cem Türkmen (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

Forvet: Can Yılmaz Uzun (Nürnberg), Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Pendikspor)

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