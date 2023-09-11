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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İtalya

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İtalya
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2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın İtalya'yı konuk edecek.

Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Pierre Gaillouste yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, 5. sırada yer alıyor.

İlk karşılaşmada Letonya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise 4. sırada bulunuyor.

- Karşılaşma ücretsiz olarak takip edilebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, yarınki karşılaşmanın ücretsiz izlenebileceğini açıkladı.

Müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında stadyumda bulunan gişelerden kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.

  • Ümit Milli Takım
  • 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
  • İtalya

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