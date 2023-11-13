İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,591
  • EURO
    30,5803
  • ALTIN
    1781.64
  • BIST100
    7709.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
Spor

Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takım'da c ve Doğuhan Aral Şimşir, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
ABONE OL

Özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Metehan Baltacı ve Doğuhan Aral Şimşir, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Göztepe forması giyen Taha Altıkardeş ise aday kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım, 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.

  • ümit milli takım
  • Metehan Baltacı
  • Doğuhan Aral Şimşir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.