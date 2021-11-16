İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2021 Salı / 11 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,3202
  • EURO
    11,6956
  • ALTIN
    613.043
  • BIST100
    1685.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Takım, Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu
Spor

Ümit Milli Takım, Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 5. maçında Ümit Milli Takım, Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.

AA16 Kasım 2021 Salı 22:20 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 22:20
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grupta 4 puanla 4. sırada kalırken, Danimarka ise 9 puana ulaştı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Peter Bankes, Ian Hussin, James Mainwaring (İngiltere)

TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Cemali Sertel (Dk. 83 Eren Elmalı), Kartal Yılmaz, Yusuf Barası (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Yunus Akgün), Erkan Eyibil (Dk. 46 Hakan Yeşil), Ali Akman, Enis Destan (Dk. 46 Tiago Süer Barbaros Çukur)

DANİMARKA: Hermansen, Carstensen, Hausner, Winther, Kristiansen, Lindstrom (Dk. 90+2 Boving), Nartey, Kjaergaard (Dk. 85 Bidstrup), Isaksen (Dk. 61 Frendrup), Faghir (Dk. 61 Frederiksen), Daramy

GOLLER: Dk. 4 Lindstrom, Dk. 21 Daramy (Danimarka), Dk. 51 Gökdeniz Bayrakdar (Türkiye)

SARI KARTLAR: Dk. 7 Ali Akman, Dk. 50 Bünyamin Balcı, Dk. 84 Hakan Yeşil (Türkiye), Dk. 17 Hausner, Dk. 31 Faghir, Dk. 60 Kristiansen, Dk. 81 Lindstrom (Danimarka)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.