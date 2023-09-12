İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9172
  • EURO
    28,9184
  • ALTIN
    1653.38
  • BIST100
    8159.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu!
Spor

Ümit Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu!

Ümit Milli Takım, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ikinci maçında evinde konuk ettiği İtalya U21 Milli Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.

IHA12 Eylül 2023 Salı 22:08 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu!
ABONE OL

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Ümit Milli Takım, konuk ettiği İtalya U21 Milli Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan Enis'in pasında topla buluşan Aksel'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

18. dakikada Rugeri'nin soldan ortasında arka direkte topla buluşan Casadei'nin şutu üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Pio Esposito altı pas üzerinde Fabio Miretti'yi topla buluşturdu. Miretti, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuavarlağı ağlara yolladı. 0-1

49. dakikada Diego Coppola'nın sert şutunda Serdar araya girerek topu uzaklaştırdı.

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emircan'ın şutunda savunma topu kornere çeldi.

79. dakikada Bove'nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Marco Nasti'nin ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

83. dakikada Emircan'ın soldan kullandığı kornerde Emin'in şutu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Emir Ege'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Hakemler: Pierre Gaillouste, Mikael Brchebru, Valentin Evrard

Türkiye: Doğan Alemdar, Yasin Özcan (Engin Can Aksoy dk. 46), Demir Tıknaz, Enis Destan (Emircan Gürlük dk. 62), Erencan Yardımcı (Cem Türkmen dk. 78), Aksel Baran Potur (Ömer Faruk Beyaz dk. 46), Emin Bayram, Kenan Yıldız, Uğur Kaan Yıldız, Bartuğ Elmaz (Cihan Çanak dk.62), Serdar Saatçı

Yedekler: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Ravil Tagir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Levent Sürme

İtalya: Sebastiano Desplanches, Mattia Zanotti, Matteo Ruggeri, Lorenza Pirola, Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi (Jacopo Fazzini dk. 89), Diego Coppola, Matteo Prati, Cher N'Dour, Pio Esposito (Marco Nasti dk. 66), Fabio Miretti (Eddoardo Bove dk. 66)

Yedekler: Gioele Zacchi, Daniele Ghilardi, Loenzo Colombo, Gaetano Oristanio, Michael Kayode, Gabriele Guarino

Teknik Direktör: Carmine Nunziata

Goller: Fabio Miretti (dk. 45+2), Marco Nasti (dk. 79) (İtalya)

Sarı kartlar: Emin Bayram, Demir Tıknaz (Türkiye), Cesare Casadei (İtalya)

  • UEFA21İtalya
  • MilliTakımYenilgi
  • SPOTMağlubiyet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.