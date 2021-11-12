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Spor

Ümit Milli Takım yolda kaldı, maça yetişemedi

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı otobüsün arıza yapması nedeniyle stada yetişemedi.

DHA12 Kasım 2021 Cuma 22:09 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 22:09
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Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00'de Belçika ile oynayacağı maç için hareket ederken takım otobüsünün arıza yapması nedeniyle stada yetişemedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00'de Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması nedeniyle Den Dreef Stadion'a henüz ulaşamamıştır.

Takımımız yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, stada ulaşılması sonrasında başlama saati, maçın delegesi ve hakemleri ile birlikte belirlenecektir" denildi.

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