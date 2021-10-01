Ümit Milli Takımı aday kadrosu belli oldu

AA 1 Ekim 2021 Cuma 20:22 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 20:23

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 12 Ekim Salı günü Kazakistan'a konuk olacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarına başlamak üzere yarın İstanbul'da bir araya gelecek.



Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki millilerin aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor).

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir).

Orta saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart).

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC).