Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ve 20 Haziran Salı günü Bosna Hersek ile İstanbul'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Millierin Azerbaycan ve Bosna Hersek ile oynayacağı özel maçlar, eylül ayında başlayacak olan 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Ümit Milli Takımı, elemelerde İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.

Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Arif Kocaman (Kayserispor), Emin Bayram (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Ayberk Karapo (Manisa FK)

Orta Saha: Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus FC), Metehan Baltacı (Manisa FK), Aksel Baran Potur (Moss FK), Emircan Gürlük (Altınordu)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Antalyaspor), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyaspor), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland)

Teknik Direktör: Levent Sürme