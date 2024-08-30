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Spor

Ümit Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, İrlanda ve San Marino ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

30 Ağustos 2024 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
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Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Levent Sürme'nin belirlediği aday kadro şöyle;

KALECİLER: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor A.Ş.)

DEFANS: Serdar Saatçı (SC Braga), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emir Ortakaya (KVC Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Arif Kocaman (Bellona Kaysersispor), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.)

ORTA SAHA: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw)

FORVET: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.), Bertuğ Özgür Yıldırım (Getafe CF)

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