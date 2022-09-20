Ümit Milli Takımı'nda Gürcistan maçı hazırlıkları devam etti

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde Başakşehir Spor Kompleksi 2 nolu sahada gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılar, günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı. Antrenmanlara kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

Ümit Milli Takım, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.