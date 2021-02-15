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Spor

Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanıyor

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:15
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Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tolunay Kafkas'ın saha içinde yaptığı toplantının ardından başlayan idmanda ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinden sonra üç gruba ayrılarak geniş alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu.

Kampa henüz katılmayan Bünyamin Balcı ve Gökhan Altıparmak, antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekip, 18 Şubat Perşembe gününe kadar kampa devam edecek.

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