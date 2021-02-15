Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanıyor

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:15

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tolunay Kafkas'ın saha içinde yaptığı toplantının ardından başlayan idmanda ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinden sonra üç gruba ayrılarak geniş alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu.

Kampa henüz katılmayan Bünyamin Balcı ve Gökhan Altıparmak, antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekip, 18 Şubat Perşembe gününe kadar kampa devam edecek.