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Spor

Ümit Milliler Avusturya ve Polonya ile maç yapacak

Ümit Milli Futbol Takımı, kasım ayında Avusturya ve Polonya ile özel maçlar yapacak.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Ümit Milliler Avusturya ve Polonya ile maç yapacak
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Ümit Milli Futbol Takımı, kasım ayında Hırvatistan'da iki özel maça çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Medulin bölgesinde Avusturya ve Polonya ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.

Özel maç serisinde ilk olarak 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, 21 Kasım Pazartesi günü de Polonya ile mücadele edecek. İki maç da TSİ 16.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin yapacağı özel maçlar, 2002 ve üstü doğumlu oyunculardan kurulan yeni kadro için önemli birer sınav olacak.

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