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Spor

Ümit Milliler Belçika yolcusu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında 12 Kasım Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takım, yarın bu ülkeye hareket edecek.

AA7 Kasım 2021 Pazar 14:37 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 14:37
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İstanbul'da bugün toplanacak aday kadrodaki oyuncular saat 17.00'de Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde yarı kadroyla ilk idmanını yapacak.

Ay-yıldızlılar, yarın saat sabah 09.00'da karşılaşmanın oynanacağı Belçika'ya gidecek.

Buradaki karşılaşmanın ardından 13 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya dönecek milliler, burada 2 günlük bir kamp gerçekleştirecek.

Kampın ardından, 16 Kasım Salı günü Danimarka'yı ağırlayacakları Alanya'ya geçecek ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakayla görevini tamamlayacak.

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