Ümit Milliler Belçika'ya 3-0 mağlup oldu

3 Eylül 2021 Cuma 22:17 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 22:17

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinde Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Bursa'da oynanan karşılaşmada Belçika, Lois Openda (2) ve Yorbe Vertessen'in golleriyle sonuca gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Belçika U21 Milli Takımı gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe doğru gönderilen topa Ewoud Pletinckx dokunurken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

17'nci dakikada sağ kanattan etkili gelen Belçika U21 Milli Takımı'nda Charles De Ketelaere, yan çizgiye inerek vuruşunu yaptı; kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesiyle top paralel olarak kaleden uzaklaştı.

31'inci dakikada Belçika U21 Milli Takımı öne geçti. Savunmadan atılan uzun topu önce kontrol eden Lois Openda, daha sonra sol kanattan ceza alanına doğru kat etti. Ceza sahasına sol çaprazdan girmesinin ardından Openda'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 0-1.

44'üncü dakikada sağ kanattan etkili gelen Türkiye U21 Milli Takımı'nda Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası çizgisi gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Maarten Vandevoordt topa sahip oldu.

45+1'inci dakikada yine sağ kanattan atak geliştiren Türkiye U21 Milli Takımı'nda Bünyamin Balcı ortaladı, ön direkte topla buluşan Ali Akman dönerek vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

55'inci dakikada Türkiye U21 Milli Takımı gole yaklaştı. Sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Ali Akman, plase vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

81'inci dakikada Belçika U21 Milli Takımı, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan gelen ara pası sonrası savunma arkasına koşu yaparak topla buluşan Lois Openda, ceza sahasına yöneldi. Openda'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 0-2.

85'inci dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ali Akman'ın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Türkiye U21 Milli Takımı'nda Furkan Bayır, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+2'nci dakikada Belçika U21 bir kez daha golle buluştu. Ignace Van der Brempt'in sağ tarafdan içeriye doğru gönderdiği topa Yorbe Vertessen dokunuşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun bakışları arasında ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşma Belçika U21'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)

TÜRKİYE U21: Ersin Destanoğlu - Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Doğucan Haspolat, Umut Güneş (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Muhammed Gümüşkaya), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 80 Yusuf Barasi), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Enis Destan), Ali Akman

BELÇİKA U21: Maarten Vandevoordt - Ewoud Pletinckx, Marco Kana, Arthur Theate, Hugo Siquet (Dk. 82 Ignace Van der Brempt), Yari Verschaeren (Dk. 63 Eliot Matazo), Amadou Onana, Nicolas Raskin (Dk. 87 Lucas Lissens) , Killian Sardella, Lois Openda (Dk. 82 Yorbe Vertessen), Charles De Ketelaere (Dk. 87 Anouar Ait El Hadj)

GOLLER: Dk. 31 - Dk. 81 Lois Openda, Dk. 90+2 Yorbe Vertessen (Belçika U21)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Beyaz, Furkan Bayır (Türkiye U21) - Amadou Onana, Yari Verschaere, Arthur Theate, Lois Openda, Nicolas Raskin (Belçika U21)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Furkan Bayır (Türkiye U21)