İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2601
  • EURO
    49,3365
  • ALTIN
    5703.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ümit Milliler, Ukrayna maçına hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
Ümit Milliler, Ukrayna maçına hazır
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın Ukrayna ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre idman, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirildi.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından maçın taktiksel organizasyonlarıyla devam etti.

İdman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile saat 20.00'de karşılaşacak.

  • Ümit Milli Futbol Takımı
  • Ukrayna
  • Hazırlık

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.