Ümit Milliler'in rakibi Danimarka

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve son maçında yarın deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Danimarka'nın Vejle kentinde oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Portekizli hakem Miguel Bertolo Nogueira yönetecek.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlı takım, iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.

Danimarka ise dört galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 14 puanla 2. sırada bulunuyor.