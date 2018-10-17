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Ümit Özat: Belhanda'ya haksızlık edildiğini düşünmüyorum

Teknik Direktör Ümit Özat, A Spor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Teknik Direktör Ümit Özat, A Spor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ümit Özat, "Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik." yorumunu yaptı.

Ümit Özat'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

- Galatasaray'ı 6-0 yendik, ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'a yenilseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik.

- Fenerbahçe isterse 1. Lig'den gelsin, Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanma şansı yok. Bu maçların havası çok farklı. İlk 8 hafta aralarında oynansaydı puan durumu böyle mi olurdu?

- Fenerbahçe 8 puanda olmasına rağmen hiç hakemler hakkında konuşmadı. Bugün Fenerbahçe değil de, Beşiktaş ve Galatasaray ligde 8 puanda olsaydı neler olurdu neler.

- Fenerbahçe bundan daha kötü olamaz, artık daha iyiye doğru gider. Fenerbahçe bu sene ilk 2'yi hedef almalı. Fenerbahçe, Cocu'yu unutursa önümüzdeki seneleri de unutur.

- Erzurumspor, Frey'i almadı da, Mario Gomez'i mi aldı?

- Arda Turan'ın en büyük hatası Türkiye'ye geri dönmesiydi.

- Galatasaray'da Belhanda'ya haksızlık yapıldığını düşünmüyorum.

- Türkiye'ye VAR oğlu VAR'ı da getirsen bizde itirazlar bitmez.

- Yardımcı antrenörlerin yeni bir hoca ile devam etmeleri bence yanlış.

- Şenol Güneş ile görüşmüyorum. Şenol hoca ile kavga ettik ama hiçbir zaman başarısını, bizi milli takıma alan ilk hoca olduğunu ve bizdeki emeğini inkar etmedik. Sevabıyla, günahıyla o kavga yaşandı ve bitti.

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