Ümit Özat: Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray ve Beşiktaş'tan zayıf

Teknik Direktör Ümit Özat, A Spor'da gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalar yapan Ümit Özat, Phillip Cocu'ya sabredilmesi gerektiğini söyledi.

Ümit Özat'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Volkan Demirel iyi kalecidir"

"Volkan Demirel çok temiz çocuktur ve iyi de kalecidir. Türk futboluna hizmet etmiştir. Aralarında ne geçtiğini bilemiyoruz. Tabi ki kimse böyle bir karar vermek istemez ama dediğim gibi içeride yaşananlara şu anda hakim değiliz. Gönül isterdi ki, böyle bir şey olmasaydı."

"Fenerbahçe'nin kadrosu, Galatasaray ve Beşiktaş'tan zayıf"

"Fenerbahçe'nin bundan sonra kolay gol yemeyeceğini söylemiştim. Skora göre konuşmuyorum. Cocu'nun antrenör yeteneği olan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bir arayışlar içerisinde olan teknik direktör. Mevzu diziliş değil, bir arayış içinde olmak. 2002 yılında bu 3'lü oynama mevzusu Fenerbahçe'de tartışılıyordu. 2002'de Dünya Kupası yarı final oynayan 4 takımın 3'ü, 3'lü savunmayla oynuyordu. Başarı ve başarısızlık dizilişlerle değil, kadro yapısıyla alakalı."

"Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi Fatih Terim'dir"

"Futbol seyircisi şunu kabul etmeli; Fenerbahçe yeni yapılanan kadro ve bu kadro yapısı Galatasaray ve Beşiktaş'tan zayıf. Her zaman söylüyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi Fatih Terim'dir. Türkiye'de hiçbir yerli teknik adam daha Fatih Terim varken şampiyon olamadı."

"Fenerbahçe, Cocu'ya sabrederse kazanır"

"Fenerbahçe'ye gelecek olursak, eğer yönetim Cocu'ya sabrederse önündeki yılları kazanır. Bu fark kapanacaksa Cocu ile kapanmalı, kaybedilecekse de Cocu ile kaybedilmeli. Her seferinde taraftara kulak verirseniz, yarın taraftar bir paket sigara da al der. Bu oyuncuyu da gönder der. Taraftarlar kulübe destek olmalı ama kararları profesyoneller alır."

"Ersun Yanal, Trabzonspor'a gidiyorsa..."

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunu ifade etti; Ersun Yanal sorulduğunda siz benim kafamdaki Fenerbahçe'yi anlayamadınız demişti. Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra Trabzonspor'a gitti mesela. Oraya gidiyorsan Fenerbahçe için bizim kulübümüz demeyeceksin."