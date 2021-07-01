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Spor

Ümit Özat Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak Hikmet Karaman'ı önerdi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Hikmet Karaman'ın en uygun isim olduğunu ifade etti.

DHA1 Temmuz 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 23:53
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un "Pazartesi günü yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" demecinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar heyecanlanmıştı. Aradan geçen 4 günlük sürede yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına antrenörler eşliğinde başladı.Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

"FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN İLE YARIŞACAK TEK YERLİ TEKNİK DİREKTÖR HİKMET KARAMAN"

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlığı da yapan teknik adam Ümit Özat ise kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi gerektiğini savundu. Özat, yaptığı paylaşımlarda, "Futbol çok enteresan. Makedonya milli takımı bir dönem Hikmet Karaman'a teklifte bulunuyor. Bir aracı vasıtasıyla bu olaya şahidim. Fenerbahçe'de Makedonya milli takımın hocasını göreve getirmek istiyormuş. Ama Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe de hoca olsun Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör." cümlelerini kullandı.

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