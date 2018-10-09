Ümit Öztürk: Bu sabah yazılanlara bakınca pes dedim

Haftanın en kritik ve heyecanlı 90 dakikasına sahne olan Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında düdük çalan hakem Ümit Öztürk, bugün bazı medya organlarında yer alan ve kendine ait olduğu iddia edilen açıklamaları yalanladı.

Konya'daki karşılaşmayla ilgili "Vicdanım rahat" açıklaması yaptığı iddia edilen Ümit Öztürk, "Bugün medyada yönettiğim Konyaspor-Beşiktaş maçına yönelik benim ağzımdan yazılan tüm ifadeler gerçek dışıdır. Kamuoyunun bunu böyle bilmesini istiyorum" dedi.

Konuyla ilgili Sporx.com'a açıklamalarda bulunan Öztürk, karşılaşma sonrası İstanbul uçağında üç gazeteci arkadaşla sohbet ettiğini ancak yönettiği maça dair iddia edildiği gibi verdiği kararlara yönelik tek bir yorumu veya açıklaması olmadığını söyledi.

Öztürk, "Bu sabah yazılanlara bakınca pes dedim. Biz orada genel bir sohbet ettik. Meslek hayatından özel hayattan bahsettik. Biraz VAR hakkında konuştuk. Ama bugün bakıyorum benim ofsaytla ilgili, Medel'in penaltısı ve Vida'nın kırmızısıyla ilgili ağzımdan ifadeler kullanılmış. Benim bu maça yönelik o sohbette adı geçen tek kişi Pepe idi. Oyuncuların genel tavırlarından bahsederken Pepe'nin maçtan sonra gelip teşekkür ettiğini söyledim. Onca yazıdaki tek doğru Pepe'nin teşekkürüydü" açıklamasını yaptı.

2-2 biten Konya-Beşiktaş maçıyla ilgili verdiği kararların arkasında olduğu ve bu maça yönelik "Vicdanım rahat" açıklaması yaptığı iddia edilen Ümit Öztürk, "Böyle bir şey demedim, dememde. Sadece genel sohbet sırasında hakem sahada gördüğünü çalar kararın öyle olduğuna inanın onun için vicdanı rahattır Ben bunu mantık çerçevesinde genel bir düşünce olarak söyledim. Beşiktaş maçıyla ilgili böyle birşey asla demedim. Mesela bazı oyuncuların hakemlere yardımcı olduğu yönünde yine genel hakemlik sohbeti yaparken Gökhan Gönül'ün adı geçti. Ama benim genel kullandığım ifadeleri alıp bu Konya - Beşiktaş maçına yönelik yapmışlar ayıp etmişler. Kaldıki sohbet bittiğinde arkadaşlar hocam merak etme birşey yazmayız dediler. Bende içimdem "yazılacak ne dedim ki yazmayız' diyorlar dedim. O şekilde ayrıldık. Dünden beri şok içindeyim" dedi.