Ümit Şengül: Elimizden gelen her şeyi yaptık ve kazandık

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 23:10 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:10

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-1 yenerek 4'te 4 yapan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, önemli bir galibiyet alarak çıkışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, maça iyi başladıklarını belirterek, "Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Bireysel hatadan gol yedik. İlk yarıda merkez orta sahayı karşılamada bazı sıkıntılar yaşadık. Karşılama sistemini değiştirdik. Orta sahayı üçledik. Adam adama oynattık ve kazandığımız toplarda hücuma geçtik. Pozisyonlar bulup golleri atınca rahatladık. Oyuncuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını vurgulayan Ümit Şengül, "Ciddi bir takım olduğumuza inanıyoruz. İnanılmaz güzel şeyler ortaya koyuyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Ligin en çok koşan takımlarından biriyiz. Ligde sıkıntılı bir konumdaydık. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Son 3 maçta yükselen bir performansımız vardı. Bu, bize artı motivasyon sağlamıştı. Dönüm maçlarından biriydi. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve kazandık." diye konuştu.