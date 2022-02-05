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Spor

Ümit Şengül'den hakem serzenişi: Tamamen çifte standart

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 19:23
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, hakemi Zorbay Küçük'ün yönetimini eleştirdi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Buraya gelirken 5 galibiyet almıştık. Ligin iyi oynayan takımlarından biriydik. Maçın başında hücuma çıkarken kaptırdığımız birkaç toptan biri gol oldu. Hafta içi bunu sürekli konuştuk ama maalesef çıkarken kaptırdığımız top bize ciddi sıkıntı yarattı." dedi.

İkinci yarı oyunun inisiyatifini tamamen ellerine aldıklarını ifade eden Şengül, şunları söyledi:

Direkten dönen, girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kaybettik, üzgünüz. Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip, 'Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor da buraya futbol oynamaya çıkıyor ve ligin lideri. Maçın önüne geçecek hamleler yapmayın.' diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilmiyorum, belki kötü niyetli değildi ama hakem maçın önüne geçti. Bize gösterdiği onlara göstermediği kartlar tamamen çifte standart bana göre. Bu nedenle kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakıp, sıkıntılı durumdan kurtulup, rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız.

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