Ümraniye gözünü Süper Lig’e dikti

Amaçlarının Süper Lig’e çıkmak olduğunu vurgulayan k Aksar, “Bütün 1. Lig takımlarının amacı Süper Lig’e çıkmaktır, bizim de amacımız bu. Grubumuzda iyi takımlar var ama biz de bu iyi takımlardan birisiyiz. Neden olmasın, Süper Lig’i zorlayacağız. 3 sezon Play-Off’ta oynayıp, son sezon 8. olduk. Yine en kötü şartlarda play-off oynayacağız” diye konuştu.